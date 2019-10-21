NASA опублікувало фото галактики, схожої на портал у інший вимір

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США, завдяки космічному телескопу «Хаббл», поділилося знімком галактики NGC 4380. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на портал Naked Science.

«На фото, зробленому космічним телескопом «Хаббл», галактика NGC 4380 виглядає як явище з фантастичного фільму: вона схожа на «портал в інший вимір», – йдеться в повідомленні.

Новий знімок NGC 4380 став одним із безлічі зображень, отриманих космічним телескопом «Хаббл».

Як повідомляє портал, насправді нічого фантастичного в цьому немає, так як NGC 4380 є звичайною спіральної галактикою в сузір’ї Діви. Вона входить в однойменне скупчення. Саму NGC 4380 відкрив британський астроном Джон Гершель ще в 1826 році.

Відзначається, що спіральні галактики – одні з основних у послідовності Хаббла. Свою назву вони отримали в силу характерних яскравих рукавів із зірок, що беруть свій початок з балджа – центрального елліпсоїдального компонента великої яскравості.

Фото: Naked Science