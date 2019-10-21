Львів’ян кличуть на благодійний аукціон, під час якого збиратимуть кошти на реабілітацію ветерана АТО

Завтра, 22 жовтня, у Львові вдруге відбудеться благодійний аукціон на підтримку ветерана АТО Сергія Загасайла, який після важкого поранення навесні 2014 року біля Словʼянська потребує тривалої і вартісної реабілітації, щоб звестися на ноги. Про це інформує пресслужба «Народної Самооборони» Львівщини.
Благодійний вечір розпочнеться о 18:00 год. у Центрі Довженка (пр. Червоної Калини, 81). Ведучі – Влодко Лучишин, Зоряна Ханькова.
Лотами на аукціоні стануть картини, які створили дружини, матері АТОвців, волонтери. Зазначимо, перший аукціон для допомоги Герою відбувся влітку. Тоді вдалося зібрати 65 тисяч гривень.
Вероніка Рой