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Львів’ян кличуть на благодійний аукціон, під час якого збиратимуть кошти на реабілітацію ветерана АТО

Вероніка Рой

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Завтра, 22 жовтня, у Львові вдруге відбудеться благодійний аукціон на підтримку ветерана АТО Сергія Загасайла, який після важкого поранення навесні 2014 року біля Словʼянська потребує тривалої і вартісної реабілітації, щоб звестися на ноги. Про це інформує пресслужба «Народної Самооборони» Львівщини.

 

Благодійний вечір розпочнеться о 18:00 год. у Центрі Довженка (пр. Червоної Калини, 81). Ведучі – Влодко Лучишин, Зоряна Ханькова.

Лотами на аукціоні стануть картини, які створили дружини, матері АТОвців, волонтери. Зазначимо,  перший аукціон для допомоги Герою відбувся влітку. Тоді вдалося зібрати 65 тисяч гривень.

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