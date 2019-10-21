Енергійний Джек та муркотунка Клякса: вихованці ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 8 собачок та 2 котів, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«8 супер-собак та 2 муркотунки неймовірної краси чекають на вас в ЛКП «Лев»! Усі пухнастики дуже розумні, веселі, життєрадісні та стануть для своїх господарів найвірнішими друзями і компаньйонами з якими ніколи не буде сумно», – йдеться у повідомленні ЛКП «Лев».

Отож, нові домівки шукають:

Молодий та активний Норд. Чотирилапий стане для свого господаря чудовим другом та охоронцем, адже соціалізований і легко піддається навчанню.

Лорейн – молода та дружня хвостата. Собака дуже любить лащитись та посміхатись, тож підійде на прилаштування в родину, де є діти, які люблять тварин.

Метис лайки Балу. Чотирилапий дуже контактний, добре гуляє на повідку та має здібності до навчання, буде для свого господаря більше другом, аніж охоронцем.

Собака середнього віку Лола. Вона потрапила до нас з травмованою лапкою, яка скоріш за все була пошкоджена внаслідок ДТП. Команда «Лева» шукає Лолі господаря, який би зміг приділяти їй, собаці з нелегкою долею, достатньо часу. У свою чергу, Лола стане для «своєї людини» вірним і щирим другом.

Джек – енергійний, розумний і молодий песик. Хвостатий добре піддається навчанню та може проживати в квартирі.

Зрілий красень Гаспар, який потрапив на підприємство виснаженим і наляканим. Наразі чотирилапий набирає вагу та відновлює віру в людей. Окрім цього, він дуже любить, коли його гладять і може проживати в квартирі.

Грайливий та енергійний Вільсон. Хвостатий чудово підійде для проживання в сім‘ї з дітьми.

Діна – молода метиска вівчарки. Наразі з нею займається наш кінолог, адже чотирилапа налякана та боїться будь-яких рухів, що свідчить про те, що її скоріш за все ображали або били. Діна швидко навчається та соціалізовується, тому дуже скоро вона зможе переїхати у нову люблячу родину.

Лагідна муркотунка Клякса. Хвостата потребує турботливої сім‘ї для якої вона стане ідеальною домашньою улюбленицею.

Фрося – триколірна киця-щастя. Шукаємо для лагідної красуні дбайливого господаря.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест