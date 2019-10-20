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У Красному потяг на смерть збив 17-річного львів’янина. Доповнено

Ольга Денисяка

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Вчора ввечері, 19 жовтня, на станції Красне Буського району, вантажний поїзд наїхав на 17-річного львів’янина. Про це Львівському  порталу  повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«Вчора близько 20:30 год, на станції Красне Буського району, перед вантажним поїздом №1476 у складі 65 вагонів сполученням «Здолбунів-Львів» було виявлено тіло 17-річного львів’янина», – повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Медики констатували смерть до приїзду швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці,  які працювали на місці події встановили, що 17-річний львів’янин отримав несумісні з життям травми внаслідок наїзду потяга.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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