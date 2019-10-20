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Синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

Ольга Денисяка

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Цього року довгострокові прогнози на зиму обіцяють і тепло з дощами, й рекордні морози зі снігопадами – найсильнішими за 30 років, передає УНІАН.

 

Згідно зі щорічним прогнозом погоди сервісу AccuWeather для Європи, найбільші холоди будуть на території від Фінляндії до України – їх принесуть вітри із Сибіру

Прогнозується, що у січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Чекають й на потужні снігопади.

Щоправда, самі ж метеорологи кажуть, що робити точні прогнози зараз досить складно – клімат «розхитаний».

«Однак загальні тенденції цілком зрозумілі: зим, «як у дитинстві», нам більше не бачити. Вони будуть переважно теплими, дощовими та з хвилями екстремальних морозів”, – йдеться у повідомленні.

Кліматолог, учасниця Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату при ООН Світлана Краковська пояснює: погода стає більш екстремальною, й відхилення від норм значно збільшується.

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