Назвали продукти, тяга до яких говорить про приховані захворювання

Фахівці відзначають, що сильна тяга до певних страв і продуктів може говорити про проблеми зі здоров’ям, сигналізуючи про приховані в організмі порушення. Про це інформує портал про здоров’я «Ukrhealth».

Тягу до солоного зазвичай пов’язують з вагітністю. І хоча багато вагітних дійсно починають тяжіти до солінь, у такого харчового бажання можуть бути і інші причини. Сильна потреба з’їсти щось солоне, наприклад, виникає на тлі хронічного запалення сечостатевої системи. Так що зовсім не зайвим в таких обставинах буде УЗД нирок.

Тягу до солодкого можуть запускати багато факторів. Наприклад, гіпоглікемія та недоотримання мозком глюкози, метаболічні порушення і діабет, а також порушення в роботі кишечника. Так при активності грибків роду кандіда, що викликають кандидоз, на солодке може тягнути, оскільки цукор є бажаною їжею для мікроорганізмів, і вони його потребують. Не варто забувати, кишечник робить значний вплив на мозок і поведінку людини

Якщо виникає тяга до гострих або гірких продуктів, це може вказувати на порушення, що призводять до уповільнення обміну речовин, а також на проблеми з жировим обміном. Ваш організм викликає таке бажання, оскільки гострота і гіркота надають стимулюючу дію і допомагають йому стати активніше.

Якщо ви марите про морозиво та йогурти, можливо, не в порядку стравохід, є кислотний рефлюкс або печія, при яких такі продукти дають заспокійливий ефект.

Тяга до насіння, горіхів чи олії може бути сигналом дефіциту вітаміну Е в організмі.