Епіфанію в Нью-Йорку вручили премію за захист прав людини

Сьогодні, 20 жовтня, митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній отримав нагороду «Athenagoras Human Rights Award» за захист прав людини. Про це Предстоятель Православної церкви України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З почуттям щирої вдячності прийняв сьогодні в Нью-Йорку Athenagoras Human Rights Award. Прийняв її не як нагороду для мене особисто, а як відзнаку успіху праці тисяч і навіть мільйонів українських православних вірних на Батьківщині та в діаспорі. Бо Помісна Українська Православна Церква, 15-та у Диптиху Церков-Сестер, наймолодша за часом всеправославного проголошення, але давня і славна за своєю історією, є плодом праці, подвигу, молитов і боротьби багатьох поколінь нашого побожного народу, сотень ієрархів, багатьох тисяч священників та мільйонів вірних», – написав митрополит.

З почуттям щирої вдячності прийняв сьогодні в Нью-Йорку Athenagoras Human Rights Award. Прийняв її не як нагороду для… Gepostet von Митрополит Епіфаній am Samstag, 19. Oktober 2019

Також зазначив, що вірить, що настане день, коли всі без виключення Помісні Церкви послідують канонічному рішенню Вселенського Патріархату і визнають нашу Помісну Православну Церкву України рівноправною Церквою-Сестрою.

Епіфаній додав, що перед ПЦУ та переді ним як предстоятелем «постало і будуть ще поставати багато викликів».

Фото: Митрополит Епіфаній