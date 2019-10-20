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ДТП з українськими заробітчанами в Чехії: 10 осіб госпіталізовано

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 20 жовтня, в Чехії мікроавтобус з українцями злетів з дороги. Внаслідок аварії 10 пасажирів з травмами госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на чеські ЗМІ.

 

Так, мікроавтобус, в якому перебувало 12 пасажирів, злетів з дороги та перекинувся на дах поблизу села Несовіце по дорозі в Брно.

Внаслідок аварії 10 осіб отримали травми – 3 жінки та 7 чоловіків.

«Пожежники надавали першу допомогу постраждалим. Під час рятувальних робіт рух на дорозі було зупинено до 4.50», – додав речник пожежної служби округу Висково.

Фото: HZS JmK

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