Держстатом тепер керуватиме Дубілет

Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Таке рішення ухвалив уряд. Про це Дмитро Дубілет написав у Facebook.
«Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату. Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату», – написав Дмитро Дубілет.
Також міністр додав, що Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн. на рік на підтримку апарату.
Ольга Денисяка