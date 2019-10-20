Держстатом тепер керуватиме Дубілет

Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Таке рішення ухвалив уряд. Про це Дмитро Дубілет написав у Facebook.

«Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату. Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату», – написав Дмитро Дубілет.

Також міністр додав, що Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн. на рік на підтримку апарату.