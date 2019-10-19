Зеленський затвердив нову структуру РНБО

Вчора, 18 жовтня, Володимир Зеленський затвердив нову структуру Раду національної безпеки і оборони України. Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Згідно з указом, затверджується така структура апарату РНБО:

– Секретар Ради національної безпеки і оборони України

– перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

– заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

– Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України

– перший заступник Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України

– заступники Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України

– Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

– Служба з питань зовнішньої безпеки

– Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки

– Служба з питань державної та громадської безпеки

– Служба з питань воєнної безпеки

– Служба з питань мобілізації та територіальної оборони

– Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно- промислового комплексу

– Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки

– Служба з питань економічної безпеки

– Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки

– Служба з питань безпеки критичної інфраструктури

– Служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва

– Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони

– Служба Головного ситуаційного центру

– Служба організаційного забезпечення

– Служба з питань стратегічного планування та аналізу

– Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації

– Служба з правових питань

– Фінансова служба

– Служба управління персоналом

– Служба режимно-секретної роботи

– Служба координаційної та адміністративної роботи.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Також зазначено визнати таким, що втратив чинність, указ президента від 14 квітня 2017 року № 109 «Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України«».