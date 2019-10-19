Зеленський затвердив нову структуру РНБО

Вчора, 18 жовтня, Володимир Зеленський затвердив нову структуру Раду національної безпеки і оборони України. Відповідний указ опублікували на сайті президента.
Згідно з указом, затверджується така структура апарату РНБО:
– Секретар Ради національної безпеки і оборони України
– перші заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
– заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
– Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України
– перший заступник Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України
– заступники Керівника Апарату Ради національної безпеки і оборони України
– Служба Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
– Служба з питань зовнішньої безпеки
– Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки
– Служба з питань державної та громадської безпеки
– Служба з питань воєнної безпеки
– Служба з питань мобілізації та територіальної оборони
– Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно- промислового комплексу
– Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки
– Служба з питань економічної безпеки
– Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки
– Служба з питань безпеки критичної інфраструктури
– Служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва
– Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони
– Служба Головного ситуаційного центру
– Служба організаційного забезпечення
– Служба з питань стратегічного планування та аналізу
– Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації
– Служба з правових питань
– Фінансова служба
– Служба управління персоналом
– Служба режимно-секретної роботи
– Служба координаційної та адміністративної роботи.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Також зазначено визнати таким, що втратив чинність, указ президента від 14 квітня 2017 року № 109 «Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України«».
Ольга Денисяка