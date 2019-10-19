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У Трускавці презентували Віртуальний музей Михайла Біласа

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Вчора, 18 жовтня, у Трускавці, в Художньому музеї Михайла Біласа презентували проєкт «Віртуальний музей Михайла Біласа». Про це Льввіському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначають організатори, гобелени, килими та інші арт-об’єкти з використанням текстильних технік майстра надзвичайно чутливі до умов зберігання та експонування в музейних експозиціях і їм загрожує втрата пігментації та фактур. Оцифровування оригіналів залишаються найпоширенішою світовою практикою візуального збереження оригінального вигляду первинних творів.

Зараз у віртуальному музеї розміщено близько 250 відцифрованих гобеленів, килимів, серветів, живопису, графіки, оригінали яких зберігаються в колекціях різних музеїв Києва, Львова, Трускавця, Дрогобича, Коломиї, Канева та приватних колекціях в Україні.

Довідково:

Михайло Білас (1924 – 2016), видатний український Майстер ткацтва, художник, модельєр, експозиціонер, народний художник України, член Спілки художників України.

Білас постійно жив та працював в Трускавці на Львівщині, де за життя був відкритий його персональний музей. Також брав участь як модельєр у виставках у багатьох країнах світу.

Його роботи зберігаються у семи музеях України, в родині художника та приватних колекціях, в тому числі, за кордоном в діаспорі.

Фото: ЛОДА

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