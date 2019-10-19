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У Верховній Раді депутати знайшли дику куницю

Ольга Денисяка

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Вчора ввечері, 18 жовтня, в коридорі Верховної Ради знайшли дику куницю. Про це на сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

 

«Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано….знав що в Парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував) Як в кулуарах з’явилась ця дика куниця, питання», – написав депутат.

Також зазначив, що куницю зловили та випустили на волю.

Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано….знав що в Парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий…

Gepostet von Ярослав Железняк am Freitag, 18. Oktober 2019

Фото: Ярослав Железняк

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