У Верховній Раді депутати знайшли дику куницю

Вчора ввечері, 18 жовтня, в коридорі Верховної Ради знайшли дику куницю. Про це на сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано….знав що в Парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував) Як в кулуарах з’явилась ця дика куниця, питання», – написав депутат.

Також зазначив, що куницю зловили та випустили на волю.

Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано….знав що в Парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий… Gepostet von Ярослав Железняк am Freitag, 18. Oktober 2019

Фото: Ярослав Железняк