У Верховній Раді депутати знайшли дику куницю

Вчора ввечері, 18 жовтня, в коридорі Верховної Ради знайшли дику куницю. Про це на сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано….знав що в Парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий гість здивував) Як в кулуарах з’явилась ця дика куниця, питання», – написав депутат.
Також зазначив, що куницю зловили та випустили на волю.
Пленарний тиждень в Раді закінчився несподівано….знав що в Парламенті можна побачити різне, але навіть мене такий…
Gepostet von Ярослав Железняк am Freitag, 18. Oktober 2019
Фото: Ярослав Железняк
Ольга Денисяка