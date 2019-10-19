Синоптики спрогнозували скільки в Україні триватиме «бабине літо»

Гідрометцентр прогнозує, що тепла погода зберігатиметься до кінця наступного тижня, передає УНІАН.

До вихідних 26-27 жовтня температура повітря знизиться у середньому на 5 градусів. Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, поки що немає підстав говорити про закінчення «бабиного літа» – воно триватиме ще як мінімум 7 днів.

«Нового похолодання поки не видно. Просто поступове зниження температури по всій території України. Тільки наприкінці тижня можуть пройти невеликі дощі у західних областях, але це не вплине на ситуацію в цілому», – пояснив синоптик.