Садовий більше не голова «Самопомочі»

Сьогодні, 19 жовтня, двадцятий з’їзд Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» обрав новою лідеркою віцеспікерку Верховної Ради України Оксану Сироїд. Про це повідомляє пресслужба «Самопомочі».

Новою лідеркою «Самопомочі» стала віцеспікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд. Відповідне рішення увалив XX з’їзд Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» у Києві. 127 делегатів проголосували за таке рішення, 3

утрималися.

За її словами, саме місцеві вибори мають стати тим

фундаментом, який допоможе «Самопомочі» повернутися до великої політики.

Андрій Садовий після складання своїх повноваження залишився членом партії.