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При міністерстві у справах ветеранів створили Раду сімей загиблих

Ольга Денисяка

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Наказ про створення постійного консультативно-дорадчого органу Ради сімей загиблих при Мінветеранів підписала міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда. Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства в Facebook, передає ДТ.

 

Рада сімей загиблих буде діяти за таким же принципом, як зараз працює Рада ветеранів – комунікувати з міністерством, звертати увагу на проблеми, проводити консультації.

Згідно з наказом, головою Ради призначено вдову загиблого воїна, Героя України Олега Міхнюка Ірину Міхнюк, яка повинна протягом десяти днів обрати і запропонувати відомству інших членів Ради – десять людей.

Раніше батьки, дружини загиблих захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України розповіли керівництву держави про те, що зараз вони активно залучені в роботу над законопроектом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який у новій редакції має чітко врахувати їх інтереси, і попросили Президента підтримати його. Тоді було прийнято рішення про створення Ради.

Найбільше сім’ї загиблих воїнів потребують консультаційної юридичної підтримки – багатьом в силу віку, здоров’я, сімейні обставини та відсутність досвіду буває непросто розібратися з документами для отримання виплат, житла, землі, пільг на оплату комунальних і т.д. Багато з них не вміють скористатися тим, що належить їм за законом як найближчим родичам загиблих учасників бойових дій. Багато беззахисні перед місцевою владою та представниками в захисті своїх прав.

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