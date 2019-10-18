Захистити українського воїна. Центр правового захисту учасників АТО за п’ять років допоміг понад 4 тисячам військових

У вересні 2014 року у Львові був створений Центр правового захисту учасників АТО. За п’ять років роботи юристи та волонтери Центру надали кваліфіковану правову допомогу понад чотирьом тисячам військовим, які перебували чи перебувають в зоні АТО/ООС, а також членам їхніх родин. Про це на своїй сторінці у Facebook написав львів’янин, громадський діяч та ініціатор створення Центру правового захисту учасників АТО Ігор Васюник.

За його словами, до Центру за п’ять років звернулися понад чотири тисячі захисників з різних регіонів України. Крім цього Центр входить до єдиної бази перевірених центрів «Без броні».

«…На фронті все просто. Ти знаєш, де свої, а де ворог. Ти впевнений, що свої прикриють. У коридорах держустанов по іншому. Ніби всі свої, ніби мають допомагати, але завжди чогось бракує: то підпису, то довідки, то копії, то ще якогось документу. Військові дуже часто змушені доводити, що мають законне право на пільги, посвідчення, грошову допомогу…

Бюрократична машина громіздка, неповоротка. Аж злість бере. Чого варта історія з 24 «залізною» бригадою, де допомогли відстояти право понад 3000 військових на безкоштовне харчування від держави… (детальніше за посиланням http://bit.ly/2VQDY5m)», – пояснює Ігор Васюник.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Також він наголосив, що Центр правового захисту учасників АТО продовжує свою активну роботу. Тож він запевняє, що захисники України можуть розраховувати на якісну правову допомогу юристів та волонтерів Центру.

«Сьогодні, дивлячись на результат розуміємо, що це було правильне рішення в 2014 році створити такий Центр. До прикладу «Львівський центр надання послуг учасників антитерористичної операції та членів – мешканців Львова» було створено тільки у 2016-му», – додав Ігор Васюник.

Додамо, у Центрі правового захисту учасників АТО надають таку допомогу військовим:

безкоштовні правові консультації;

проведення особистих прийомів учасників АТО та членів їх сімей;

складення рапортів та заяв в інтересах учасників АТО;

підготовка звернень з метою захисту прав та інтересів учасників АТО;

Детальніше про роботу Центру можна дізнатися на їхній Facebook-сторінці.

Довідка

Центр правого захисту учасників АТО входить до Єдиної бази перевірених центрів допомоги учасникам АТО «Без броні». Надає безкоштовні консультації учасникам АТО та їх сім’ям, у питаннях, що стосуються їх прав та пільг. Телефон «гарячої лінії» з правових консультацій: 068-384-76-40, з понеділка по п’ятницю з 09:00-18:00 год.

Відео: Facebook-сторінка Ігора Васюника