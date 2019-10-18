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Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт держбюджету-2020

Вероніка Рой

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

 

«Від імені Верховної Ради я хотів би звернутися до уряду з проханням врахувати всі ті пропозиції, які надійшли від народних депутатів і були опрацьовані в комітеті. Я сподіваюсь на збалансовану, коректну позицію наших колег і що в бюджеті на 2020 рік будуть враховані інтереси народу України», – зазначив Голова ВР Дмитро Разумков за підсумками голосування.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн. Витрати – в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

У 2020 році платежі за державним боргом становитимуть близько 438,1 млрд грн, із яких обслуговування – 145,2 млрд грн. Разом з тим Україна планує в наступному році запозичити близько 380 млрд грн.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.

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