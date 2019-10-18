В Україні на 80% подорожчали яблука та картопля

У Держстаті назвали продукти, які від початку року найбільше змінилися в ціні – подорожчали або здешевшали, передає УНІАН.

Найбільше зросли в ціні яблука та картопля – на понад 80 відсотків. Суттєво подорожчали крупи – гречка та пшоно.

Водночас, ціни на деякі продукти дещо знизилися. Вартість цибулі зменшилася наполовину – до майже 9 гривень за кілограм, а буряк подешевшав на третину. Також значно впали в ціні морква та яйця.

Нагадаємо, вартість яблук порівняно з минулим роком зросла щонайменше вдвічі. Однією з причин є неврожай. Яблучний дефіцит моментально підштовхнув ціну. Минулого року добірні плоди із саду брали по три гривні за кілограм. Нова ціна – уже 9.