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В Україні на 80% подорожчали яблука та картопля

Ольга Денисяка

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У Держстаті назвали продукти, які від початку року найбільше змінилися в ціні – подорожчали або здешевшали, передає УНІАН.

 

Найбільше зросли в ціні яблука та картопля – на понад 80 відсотків. Суттєво подорожчали крупи – гречка та пшоно.

Водночас, ціни на деякі продукти дещо знизилися. Вартість цибулі зменшилася наполовину – до майже 9 гривень за кілограм, а буряк подешевшав на третину. Також значно впали в ціні морква та яйця.

Нагадаємо, вартість яблук порівняно з минулим роком зросла щонайменше вдвічі. Однією з причин є неврожай. Яблучний дефіцит моментально підштовхнув ціну. Минулого року добірні плоди із саду брали по три гривні за кілограм. Нова ціна – уже 9.

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