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Разумков запевнив, що українців залучать до розробки закону про особливий статус Донбасу

Наталя Дуляба

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що суспільство долучать до розробки законопроекту щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу», пише Уніан.

 

Відповідаючи на питання щодо закону про особливий статус Донбасу, чи його вже обговорювали з лідерами фракцій, і які саме пункти ляжуть в його основу, Разумков зауважив, що наприкінці року закінчується термін дії цього закону.

«Знову його продовжувати, мабуть, буде не досить ефективно і неправильно. Тому позиція і президента була. Ія думаю, що це правильна позиція щодо суспільства, до Верховної Ради, що коли з’явиться можливість створити цей законопроект, то він буде ініційований президентом держави, в першу чергу, саме тому, що він опікується цим напрямком», – сказав спікер.

Так, він висловив упевненість, що «рамкові позиції будуть надані президентом держави».

«Але вони будуть запропоновані як Верховній Раді, яка долучиться до цього процесу 100%, я сподіваюсь, що і так само як і до створення цієї Комісії (Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України – ред.), так і до розробки цього законопроекту. Мабуть, найбільш важливим є те, що до нього буде долучене українське суспільство», – зауважив Дмитро Разумков.

Голова парламенту також додав, що ухвалювати такі важливі законопроекти було б неправильно без урахування думки громадськості.

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