На Київщині викрили приватний медичний центр, який підозрюють у торгівлі людськими органами

На Київщині поліцейські викрили приватний медичний центр, який підозрюють у торгівлі людськими органами. Про це повідомляє пресслужба управління поліції у Київській області.

У ході розслідування поліцейські дізнались, що у медцентрі можуть відбуватися незаконні медичні операції. За новоявленим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст.143 (Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) Кримінального кодексу України та провели санкціонований обшук у медичному закладі.

Під час якого працівники Бориспільського відділу поліції спільно з оперативниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини вилучили документацію, технологічне обладнання, зокрема, кріохолодильні камери з різними біологічними зразками.

По вилученим речовим доказам призначені відповідні експертизи. Наразі поліцейські встановлюють походження біологічних зразків та з якою метою вони там зберігались.