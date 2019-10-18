20% студентів-першокурсників в Україні вважають, що помилилися з вибором спеціальності, – Новосад

Згідно з дослідженнями Міністерства освіти і науки України, 20% українських студентів першого курсу вважають, що вони помилилися з вибором майбутньої спеціальності. Про це Радіо НВ повідомила міністр освіти Ганна Новосад.

«Статистика каже (точніше, наші дослідження), що 20% студентів-першокурсників кажуть, що вони обрали неправильну спеціальність і взагалі вони пішли не туди», – заявила вона.

У зв’язку з цим, за словами міністра, необхідне проведення реформи старшої профільної школи, яку Новосад визначила як один зі своїх головних пріоритетів на посаді очільниці Міносвіти. Ця реформа передбачає можливість профільного навчання в старших класах, самостійного вибору освітньої траєкторії і навчальних предметів школярами.

«Впровадження старшої (профільної) школи 10-12 класу – це надзвичайно важлива частина Нової української школи. Для цього нам необхідно створити мережу так званих академічних ліцеїв – більш як 1500 нових ліцеїв», – додала Новосад.