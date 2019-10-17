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За рік забруднення повітря спричинило 400 тисяч передчасних смертей у Європі

Вероніка Рой

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Погана якість повітря 2016 року спричинила близько 400 тисяч передчасних смертей у Європі. Про це свідчать останні дані Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

 

Дані показують, що майже кожен європейський мешканець міста зазнає впливу забруднення, що перевищує здоровий рівень.

Автор доповіді, експерт з питань якості повітря Альберто Гонсалес Ортіс, заявив, що хоча рівень небезпечних частинок в повітрі європейських міст падає, він не падає досить швидко.

«Ми ще не досягли стандартів ЄС і, звичайно, ми далеко не досягаємо стандартів ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я)», – сказав Ортіс.

Зараз законодавство ЄС вимагає від країн оцінювати рівень забруднюючих речовин, зокрема, озону та твердих часток, і вживати заходів, якщо будуть перевищені певні межі.

Зменшення кількості автомобілів є важливим фактором зменшення забруднення повітря в містах, особливо діоксиду азоту, зазначив Ортіс.

«Коли ми боремося із забрудненням, ми також боремося із змінами клімату, а також шумом та пропагуємо здоровішу поведінку. Це безпрограшний варіант», – додав він.

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