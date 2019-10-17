В ЄС розкритикували судову реформу Зеленського

Положення законопроєкту про діяльність органів суддівського врядування, ухваленого Верховною радою, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи. Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у заяві тимчасово повіреної у справах представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн.

«ЄС неодноразово висловлював свою позицію щодо судової реформи. Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроєкту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи», – йдеться у заяві.

ЄС наполегливо закликає Україну запитати думки Венеціанської комісії перед тим, як вводити цей закон в дію.

«ЄС і надалі підтримує належну ширшу судову реформу відповідно до європейських стандартів, яка також є одним із пріоритетів для розкриття інвестиційного потенціалу України, що є проголошеним пріоритетом українського уряду», – заявила Вайдеманн.

Парламент 16 жовтня проголосував у другому читанні президентський закон №1008 “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.

Документ, зокрема, передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду України двічі – з 200 до 100, а також розпуск чинного складу ВККС і скорочення кількості її членів з 16 до 12. Також Рада створила комісію з питань доброчесності.

Окрім того, посли Канади, Великої Британії, Німеччини та ЄС у спільному зверненні висловили занепокоєння законопроєктом про реформу судової системи в Україні.