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У Польщі більшає українців на керівних посадах

Андрій Котенський

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Українці в Польщі продовжують обіймати посади нижчого рівня в промисловості, сільському господарстві та сфері послуг, проте водночас кількість українців на керівних посадах зростає. Як пише «Європейська правда», про це йдеться у матеріалі видання Plus Biznesu.

 

Найбільше зростання кількості виданих дозволів на роботу у Польщі для українців зафіксоване у промисловості, сільському господарстві і сфері послуг, пише видання.

«Українці як і раніше займають в основному посади нижчого рівня. Варто, однак, відзначити, що вони також все частіше виконують вищі функції», – каже Кшиштоф Інглот, глава агентства із працевлаштування Personnel Service.

У першій половині цього року 404 українці були працевлаштовані як представники органів державної влади, вищі посадові особи та керівники. Це на 53% більше, ніж рік тому, наголосив Інглот.

“Зростання зайнятості серед спеціалістів чи керівників свідчить про те, що в Україні ми можемо знайти багато цінних працівників.

Нам потрібні їхні знання та вміння, за які ми повинні їм відплатити привабливою міграційною політикою, включаючи забезпечення, наприклад, повного соціального пакету, полегшення доступу до житла чи освіти для їх дітей”, – вважає Інглот.

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