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У Львові шукають волонтерів, які б допомогли у зборі коштів на лікування 17-річної Вікторії Кузь

Вероніка Рой

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Благодійний фонд «Крила надії» закликає львів’ян стати волонтерами, які б допомогли у зборі коштів на лікування 17-річної Вікторії Кузь, яка бореться з онкологією. Про це благодійний фонд повідомляє у Facebook-спільноті «Врятувати Віку».

 

Як повідомляється «благодійний фонд «Крила надії» отримав дозвіл та благословення від архиєпископа Львівського УГКЦ –  преосвященнішого Ігора Возьняка на збір коштів для Віки Кузь у церквах м. Львова, а також –  Яворівського, Пустомитівського та Золочівського районів.

Однак благодійній організації бракує рук для втілення цієї ініціативи у життя, тож вони шукають волонтерів.

Як можна допомогти:

  • Підійти до нас у офіс за адресою: вул. Городоцька, 16. Цього тижня це можна зробити кожного дня з 10.00 до 18.00, а також у цю суботу, 19 жовтня (з 10.00 до 20.00)У офісі взяти лист-прохання до пароха церкви, а також плакати про Віку для розповсюдження на дошках оголошень біля храмів (якщо ви не зі Львова, ми відправимо вам всі документи Новою поштою).
  • Підійти до пароха з проханням розмістити плакати біля церкви.
  • Будемо вдячні за організацію збірки у церкві на найближчій Літургії (наприклад, 19 чи 20 жовтня, у суботу та неділю).
  • Повідомити нас, у якій саме церкві ви можете бути волонтером, зазначте це у анкеті тут: https://cutt.ly/keaTfBx

На цей час на лікування Віки зібрано 2 млн 745 тис 874 грн. це 61% від необхідної суми.

Також небайдужих львів’ян закликають допомогти дівчині побороти хворобу.

ПриватБанк – 5169 3305 1136 7333 –  «для Кузь Вікторії»

Для переказу коштів з-за кордону: https://bit.ly/2V6JfYz

Звіт зі збору коштів тут: https://u.to/lwYmFg

Фото: соціальні мережі

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