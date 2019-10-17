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У Дрогобичі виявили нові захоронення жертв політичних репресій НКВС

Ольга Денисяка

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У Дрогобичі на вул.Стрийській, біля колишньої в’язниці НКВС, виявлено поховання людей, які, за припущенням, були розстріляні в 1940-х роках. Про це йшлося сьогодні, 17 жовтня, на брифінгу пошуковців, повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради.

 

На території саду, де з 15 жовтня фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» проводять пошуково-ексгумаційні дослідження, вже знайдено останки 6 осіб з виявлених 13 захоронень. Фахівці та історики передбачають, що цих осіб було вбито у 1939-1941 роках або після 1944-го року. Ці висновки зроблені з того, що у черепах наявні кульові отвори в частині потилиці.

З огляду на хаотичність розташування останків, фахівці припускають, що захоронювали тіла в нічну пору в кілька етапів. Також виявлено рештки взуття, одягу та кулі від зброї, якою у ті часи володіли НКВДисти.

Як наголосив директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета, за фактом злочину скеровано звернення про відкриття кримінального провадження до місцевої поліції. Останки мають оглянути експерти. Роботи триватимуть ще декілька тижнів.

Фото: Дрогобиська міська рада

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