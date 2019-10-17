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Штрафи за відмову перевозити пільговиків зросли у 19 разів

Ольга Денисяка

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Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за відмову у пільговому перевезенні громадян автотранспортом. Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомили у  пресслужбі глави держави.

 

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян» № 166-ІХ, який був ухвалений парламентом 3 жовтня 2019 року», – ідеться в повідомленні.

Закон збільшує санкції за безпідставну відмову водіїв автотранспортних засобів від пільгового перевезення громадян.

Так, документ передбачає, що безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до цього штраф становив 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

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