Отець Павло Дроздяк: «Ми не можемо говорити про 30-ліття легалізації УГКЦ, не перебуваючи в контексті праведного Митрополита Андрея»

Керівник пресслужби Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ, сотрудник Архикатедрального Собору Святого Юра отець Павло Дроздяк про урочистості з нагоди 30-ліття виходу УГКЦ з підпілля та вшанування пам’яті Митрополита Андрея Шептицького:

«Ми не можемо говорити про 30-ліття легалізації української греко-католицької церкви, не перебуваючи в контексті праведного Митрополита Андрея — адже вони абсолютно взаємопов’язані. Це вперше, коли за 30 років легалізації нашої церкви, митрополит Львівський в особливий спосіб закликає 1 листопада звершити прощу до місця поховання праведного Митрополита Андрея. Адже без сумніву, що 30 років церква відбулася не лише інституційно, розбудувавши свої церковні одиниці, але церква вийшла вже далеко за межі храмів — це і військове капеланство, студентське капеланство, медичне капеланство, пенетенціарне служіння і багато інших речей, де церква надає духовну опіку для усіх потребуючих. І тому ми вертаємося до першоджерела — хто був тим, хто дав нового духа розвитку церкві? Це брати Шептицькі — Праведний Митрополит Андрей та Блаженний Климентій. Ми знаємо про їхню надактивну участь в житті і діяльності не лише нашого міста, а всієї України і світу, де були українські поселення.

Саме тому ключовий меседж — що Він є зовсім поруч. Це не абстрактна особа, яка колись була в нашому місті, зробила надзвичайно багато і відійшла до вічності. Ні, він є присутній серед нас зокрема своїми останками, які спочивають у крипті собору. Тому 1 листопада буде чудова нагода прийти до гробу Праведного Митрополита і подякувати за те, що ми сьогодні можемо бути в нашому місті, яке дало потужний поштовх і національній свідомості, і духовно-патріотичному налаштуванні. Це буде День прослави і День подяки за його особисту участь у нашому житті».

Джерело: Львівська міська рада.