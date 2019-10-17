Місія ООН закликала Україну закрити сайт «Миротворець»

Моніторингова місія Організації Об’єднаних націй в Україні закликала депутатів Верховної Ради ініціювати закриття сайту «Миротворець». Про це заступник голови моніторингової місії Бенджамін Моро повідомив на засіданні комітету Верховної Ради з питань свободи слова, передають Українські новини.

«Я знову і знову нагадую один дуже відомий вам момент – це сайт «Миротворець». Як ви знаєте, сайт має особисті дані осіб, включаючи журналістів, що порушує національне законодавство та міжнародні норми. Ті, чиї дані розміщені на сайті, позначаються як терористи, сепаратисти і зрадники. Відкриття їх даних, у свою чергу, становить небезпеку для таких осіб», – сказав він.

Моро закликав депутатів ініціювати закриття.

Зазначимо, центр «Миротворець» розпочав свою роботу у 2014 році. Сайт позиціонує себе як урядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.