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«Ігри Нескорених-2020»: четверо представників Львівщини увійшли до складу національної збірної

Вероніка Рой

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Сьогодні, 17 жовтня, оголосили склад національної збірної України на Invictus Games 2020. З понад 200 кандидатів до складу збірної на Invictus Games 2020 обрали 20 осіб, серед яких є представники Львівщині. Про інформує управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

 

До складу збірної увійшли четверо спортсменів Львівщини, зокрема:

  • Афанасьєв Дмитро Купріянович (Національна Гвардія України) – стрільба з лука та пауерліфтинг.

  • Галушка Ігор Олександрович (ветеран ЗСУ) – веслування на тренажерах та плавання.

  • Калитюк Сергій Миколайович (ветеран ЗСУ) – стрільба з лука та велоспорт.

  • Легкодух Віктор Вікторович (ветеран ЗСУ) – веслування на тренажерах та велоспорт.

Тренером відповідальним за підготовку стрілків з лука у складі національної збірної України призначений львів’янин Сидорук Дмитро Юрійович – срібний призер Ігор Нескорених 2017 в м. Торонто, голова ГО «Спортивна асоціація ветеранів війни «Незламний».

Зазначимо, міжнародні змагання Invictus Games відбудуться у травні 2020 року в м. Гаазі, Нідерланди.

Довідка

«Ігри Нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, отриманими під час виконання службових обов’язків. Участь у змаганнях беруть команди від країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.

У спортивному тестуванні до національних змагань «Ігри Нескорених» у м. Львові (13 липня) взяли участь 55 осіб (з них 35 осіб жителі Львівської області). У Всеукраїнських «Ігри Нескорених» (м. Київ, 14 вересня) змагалося 45 представників Львівщини.

Фото: Facebook-сторінка Олега Синютки

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