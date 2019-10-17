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Андрій Маринюк: «Конкурс із визначення нового очільника управління транспорту у Львові – це фікція»

Наталя Дуляба

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Журналіст Андрій Маринюк про порушення у Львівській міськраді під час конкурсу з визначення нового очільника управління транспорту:

«У Львівській міськраді вважають, що оголосили конкурс 23 серпня після публікації в газеті “Львівська пошта” №66 (2181), а не після публікації на її офіційному сайті. Окей, тут питання спірне, але не це основне.

На конкурс подались двоє кандидатів: Орест Олеськів та Назар Климів. У міській раді визнали, що подані обома кандидатами заяви на участь в конкурсі не відповідали встановленим кваліфікаційним вимогам відповідно до чинного законодавства та розпорядження Львівського міського голови про проведення конкурсу. А тепер увага!

“Враховуючи вищенаведене, кандидати наполягли на участь у конкурсі, про що свідчать подані ними 1 жовтня відповідні заяви”. А так можна? І всі п’ять членів комісії проголосували за те, щоб допустити до конкурсу кандидатів, які не відповідають вимогам.

Перший етап конкурсу – письмовий іспит тривалістю 60 хв. Орест Олеськів набрав 14 балів, Назар Климів – 13 балів. За результатами іспиту обох кандидатів допустили до другого етапу конкурсу – співбесіди.

Вгадайте, хто проводив співбесіду? Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Львова Андрій Білий, який не входить в конкурсну комісію. За результатами співбесіди «за» Ореста Олеськіва проголосували п’ять із п’яти членів конкурсної комісії.

Ще в когось залишились сумніви, яку фікцію розіграли в Садового?

P.S. Тут у Львівській міській раді триває прийом документів на посаду головного архітектора Львова. Запрошую всіх подавати заяви на участь. До конкурсу допускають не відповідно до кваліфікаційних вимог, а за особистим наполяганням та написаною заявою про те, що саме ти впораєшся».

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