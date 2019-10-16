Укрзалізниця планує забезпечити поїзди «Інтерсіті» доступом до Wi-Fi

«Укрзалізниця» планує впродовж наступного року запустити Wi-Fi у поїздах «Інтерсіті». Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов, передає УНІАН.

«Ми зараз працюємо над впровадженням Wi-Fi у поїздах «Інтерсіті». Ми почнемо з Київського вокзалу. Після реалізації проекту по Київському вокзалу, залежно від результатів, плануємо за схожою моделлю запустити його в поїздах «Інтерсіті», – Євген Кравцов.

Він також зазначив, що реалізувати Wi-Fi в поїздах «Інтерсіті» планується впродовж наступного року. Раніше Кравцов заявив, що для запуску Wi-Fi у поїздах «Інтресіті» і на Центральному вокзалі компанія шукатиме приватного інвестора, зароблятиме на рекламі та послугах.