У жовтні впадуть ціни на газ для населення

У жовтні 2019 року Нафтогаз знизить ціни на газ для населення на 4,9% проти ціни, яка діяла у вересні. Відтак вартість складе 4272,76 гривні, повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Жовтнева ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), знизилася на 4,9% порівняно з рівнем вересня і складе 4 272,76 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат)», – повідомляють у Нафтогазі.

У компанії зазначають, що ціни на газ для населення у жовтні 2019 року знизяться набагато нижче, ніж вартість газу, закріплена у послузі «Газовий запас» в межах якої споживачі закупили газ за літньою ціною для того, аби користуватися ним на час опалювального сезону.

Так, у послузі «Газовий запас» закріплено вартість газу на рівні 4874,42 гривні за тисячу кубометрів, а встановлена на жовтень ціна газу складе на майже 602 гривні менше.

«За умовами пропозиції, у жовтні споживачам буде запропоновано оплатити газ за нижчою, регульованою ціною. Придбаний газовий запас при цьому буде збережено на зимові місяці, коли очікується збільшення регульованої ціни. При цьому, якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок повному обсязі», – зазначили в установі.