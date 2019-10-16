У Жовкві водій ВАЗу насмерть збив 81-річного дідуся на велосипеді на втік з місця ДТП

Вчора, 15 жовтня, близько 18:07 год. у м. Жовква на вул. Равській, 24 водій автомобіля ВАЗ насмерть збив велосипедиста та втік з місця аварії. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

«Невстановлений водій, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, вчинив наїзд на 81-річного велосипедиста, мешканця с. Глинськ Жовківського району. Водій двоколісного від отриманих травм загинув на місці події, до приїзду «швидкої», – йдеться у повідомленні департаменту.

Водій, який керував автомобілем ВАЗ, покинув місце ДТП. Обставини події та особа водія встановлюються.