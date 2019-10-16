Народних депутатів будуть позбавляти виплат за прогули засідань Верховної Ради

Сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть на пленарних засіданнях, або пропускатимуть засідання комітетів. За законопроєкт №1035-2 у другому читанні та в цілому проголосували 265 народних депутатів, передає Українська правда.

Документ передбачає наступну норму: якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях ВР або у більш як 50 відсотках засідань комітету, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення виплат видає голова Верховної Ради за рішенням комітету з питань депутатської етики.

Також ухвалений нардепами закон не передбачає процедуру письмової реєстрації парламентаріїв на пленарних засіданнях. У ньому йдеться про те, що перед відкриттям кожного пленарного засідання у залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки «за».

Якщо ж він цього не зробив, але протягом пленарного засідання брав участь у голосуваннях, він вважається таким, який зареєструвався за допомогою електронної системи.

Підставою для нарахування нардепу заробітної плати є дані його участі у не менш як 70 відсотках голосувань Верховної Ради на кожному пленарному засіданні.

Облік участі народного депутата у голосуванні при прийнятті рішень Верховної Ради здійснюється за допомогою електронної системи, а дані такого обліку (у відсотках) оприлюднюються за кожний день пленарних засідань на офіційному веб-сайті Верховної Ради та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.