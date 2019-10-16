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Народних депутатів будуть позбавляти виплат за прогули засідань Верховної Ради

Вероніка Рой

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Сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення народних депутатів права на депутатські виплати, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть на пленарних засіданнях, або пропускатимуть засідання комітетів. За законопроєкт №1035-2 у другому читанні та в цілому проголосували 265 народних депутатів, передає Українська правда.

 

Документ передбачає наступну норму: якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях ВР або у більш як 50 відсотках засідань комітету, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення виплат видає голова Верховної Ради за рішенням комітету з питань депутатської етики.

Також ухвалений нардепами закон не передбачає процедуру письмової реєстрації парламентаріїв на пленарних засіданнях. У ньому йдеться про те, що перед відкриттям кожного пленарного засідання у залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки «за».

Якщо ж він цього не зробив, але протягом пленарного засідання брав участь у голосуваннях, він вважається таким, який зареєструвався за допомогою електронної системи.

Підставою для нарахування нардепу заробітної плати є дані його участі у не менш як 70 відсотках голосувань Верховної Ради на кожному пленарному засіданні.

Облік участі народного депутата у голосуванні при прийнятті рішень Верховної Ради здійснюється за допомогою електронної системи, а дані такого обліку (у відсотках) оприлюднюються за кожний день пленарних засідань на офіційному веб-сайті Верховної Ради та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

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