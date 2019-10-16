Наприкінці жовтня у Львові стартують безкоштовні бізнес-тренінги. Як стати учасником?

Із 28 жовтня до 8 листопада у Львові відбуватиметься безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Відтак до участі запрошують всіх охочих започаткувати власну справу. Про це Льіввському порталу повідомили у пресслужбі мерії.
Бізнес-тренінги організовує міське управління економіки. Вони відбуватимуться щодня впродовж десяти робочих днів із 10:00 до 13:00 год. у Центрі підтримки підприємництва (пл. Ринок, 1, каб.103).
Перелік тем, які розглядатимуть під час тренінгів:
- Логістика започаткування підприємницької діяльності
- Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
- Дослідження та аналіз ринку
- Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді
- Основи маркетингу
- Система оподаткування та звітність
- Фінансове планування
- Громадсько-ділові відносини (паблік рілейшнз-PR).
- Менеджмент
- Бізнес-план: структура та основні розділи
Кількість місць є обмеженою, тому всіх, хто хоче пройти курс тренінгів, просять зареєструватися за цим посиланням.
Більше інформації можна отримати за телефонами: 297-57-64; 098-323-63-43. Факс: +38 (032) 235-42-26; е-mail: ver.lviv.mail@gmail.com.
Наталя Дуляба