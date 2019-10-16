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На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів двоє військових загинули, ще п’ятеро постраждали

Вероніка Рой

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Вчора, 15 жовтня, внаслідок обстрілів два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири отримали поранення, а ще один військовий – бойове травмування. Про це у Facebook інформує штаб ООС.

 

Згідно із повідомленням, вчора збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Відзначається також активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 20 обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 6 обстрілів.

Як поінформували у 101-й окремій бригаді охорони Генштабу, серед загиблих внаслідок ворожих обстрілів — 36-річна жінка-військовослужбовець Ярослава Никоненко. Військова була донькою загиблого бійця АТО. У неї лишилась 13-річна донька.

Фото:101-ої окремої бригади охорони Генштабу,

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