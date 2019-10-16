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Львівська політехніка потрапила до рейтингу кращих університетів Східної Європи і Центральної Азії

Вероніка Рой

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Двадцять українських закладів вищої освіти увійшли до рейтингу найкращих університетів Східної Європи і Центральної Азії за версією британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds. Серед них — і Національний університету «Львівська політехінка». Про це інформує пресслужба «Львівської політехніки».

 

Загалом до рейтингу, який складають ушосте, потрапили 350 вишів.

П’ятірка найкращих українських університетів, які увійшли до рейтингу:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (29-е загальне місце у рейтингу);
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (67-е загальне місце у рейтингу);
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (68-е загальне місце у рейтингу);
  • Національний університет «Львівська політехніка» (113-е загальне місце у рейтингу);
  • Сумський державний університет (117-е загальне місце у рейтингу).

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