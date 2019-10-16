Львівська політехніка потрапила до рейтингу кращих університетів Східної Європи і Центральної Азії

Двадцять українських закладів вищої освіти увійшли до рейтингу найкращих університетів Східної Європи і Центральної Азії за версією британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds. Серед них — і Національний університету «Львівська політехінка». Про це інформує пресслужба «Львівської політехніки».

Загалом до рейтингу, який складають ушосте, потрапили 350 вишів.

П’ятірка найкращих українських університетів, які увійшли до рейтингу: