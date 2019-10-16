Фахівці розповіли, як зробити свій раціон здоровішим

Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день здорового харчування, мета якого привернути увагу громадськості до сучасних проблем харчування в суспільстві. Про це інформує Центр громадського здоров’я України.

Як наголошують фахівці, здорове харчування — це збалансоване споживання білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мікроелементів з урахуванням добової фізіологічної потреби людини у харчових і біоактивних речовинах. Здорове, правильне харчування є одним із найбільш значущих аспектів способу життя людини та факторів її здоров’я.

«Щоденний вибір корисних продуктів харчування, бережливе ставлення до резервів власного організму, активний спосіб життя, допоможе нам покращити власне здоров’я та присвятити життя улюбленій справі», — йдеться у повідомленні.

Змінити раціон за один день неможливо: головне послідовно йти до мети — тоді здорове харчування стане для вас природним. У центрі громадського здоров’я радять починати з невеликих кроків: