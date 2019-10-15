Після тривалої хвороби помер професор львівського університету Валерій Денисенко

У Львові через важку хворобу помер відомий політолог, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету ім. І. Франка, професор Валерій Денисенко. Про це у Facebook повідомляє кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка

«Кафедра теорії та історії політичної науки з глибоким сумом повідомляє, що після тривалої боротьби за життя нашу сім’ю покинула Велика Людина – завідувач кафедри, професор, науковець, порадник та, що найважливіше, Друг Валерій Миколайович Денисенко. Про його життя можна написати дуже багато, але найкраще сказав Він сам: «Быть Валерием Денисенко интересно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше оголосили збір коштів для Валерія Денисенка, у якого діагностували рак 4-ої стадії.

Фото: соціальні мережі