ОСТАННІ НОВИНИ

На Рівненщині під час полювання львів’янин застрелив 37-річного чоловіка

Вероніка Рой

|

Учора, 14 жовтня, близько 13:30 в урочищі «Залив» поблизу села Страшево під час надання медичної допомоги помер чоловік, у якого під час полювання вистрелив 51-річний мешканець Львова. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

 

Поліцейські встановили, що четверо чоловіків, троє з яких – мешканці Львівської області, приїхали у Сарненський район на полювання, під час якого 51-річний львів’янин влучив у 37-річного жителя Сарн. Зі слів свідків, він раптово вибіг на лінію вогню.

На місце інциденту викликали «швидку», а пораненого чоловіка власним автомобілем  «Volkswagen T4» везли назустріч «швидкій». Однак попри вжиті реанімаційні заходи життя чоловікові врятувати не вдалося. Попередньо він помер від вогнепального поранення голови. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановить остаточну причину смерті.

Поліцейські за фактом вбивства з необережності розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що 51-річний мешканець Львова перебуває у лікарні через погане самопочуття, пов’язане із серцевою недостатністю. Він зізнається у скоєному  співпрацює зі слідством.

Фото: поліція

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...