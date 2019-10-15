На Рівненщині під час полювання львів’янин застрелив 37-річного чоловіка

Учора, 14 жовтня, близько 13:30 в урочищі «Залив» поблизу села Страшево під час надання медичної допомоги помер чоловік, у якого під час полювання вистрелив 51-річний мешканець Львова. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили, що четверо чоловіків, троє з яких – мешканці Львівської області, приїхали у Сарненський район на полювання, під час якого 51-річний львів’янин влучив у 37-річного жителя Сарн. Зі слів свідків, він раптово вибіг на лінію вогню.

На місце інциденту викликали «швидку», а пораненого чоловіка власним автомобілем «Volkswagen T4» везли назустріч «швидкій». Однак попри вжиті реанімаційні заходи життя чоловікові врятувати не вдалося. Попередньо він помер від вогнепального поранення голови. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановить остаточну причину смерті.

Поліцейські за фактом вбивства з необережності розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що 51-річний мешканець Львова перебуває у лікарні через погане самопочуття, пов’язане із серцевою недостатністю. Він зізнається у скоєному співпрацює зі слідством.

Фото: поліція