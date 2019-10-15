На Львівщині понад 100 дітей страждають від неналежної опіки дітей

З початку року у Львівській області працівники служб у справах дітей спільно з представниками органів внутрішніх справ та соціальних служб провели 874 профілактичні заходи і виявили 103 дитини без належної опіки батьків. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, передає пресслужба ЛОДА.

«Під час рейдів 71 дитину вилучили з вулиці, 32 – із сімей. Щодо вікової категорії, то дев’ять дітей до 6 років, 52 дитини – від 6 до 14 років, 42 дитини – від 14 до 17 років. Також ми обстежили 1643 сім’ї і за неналежне виконання батьківських обов’язків попередили 798 батьків та 190 батьків рекомендували притягнути до відповідальності», – зазначив Володимир Лис.

Також він повідомив, що під час рейдів виявили 18 порушень правил торгівлі спиртними напоями, попереджено 8 посадових осіб та 7 ініціювали притягнути до відповідальності.

За його словами, у сім’ї повернули 28 дітей, до навчальних закладів – 18. У притулок влаштували 51 дитину, а до закладів охорони здоров’я – 6

«Цю роботу продовжуватимемо і надалі і важливо, щоб мешканці при виявленні дитини без належної опіки батьків або коли є загроза життю повідомляли служби у справах дітей та працівників ювенальної превенції. Кожна дитина повинна мати сім’ю та бути в безпеці», – додав Володимир Лис.