Микола Бучин: «Серед виборчих трендів Львова буде приналежність кандидатів до бізнес-структур»

Доктор політичних наук, професор НУ «Львівська політехніка» Микола Бучин про виборчі тренди в Україні, ймовірних кандидатів у мери Львова та чи буде серед них чинний міський голова Андрій Садовий:

«Говорячи про вибори, ми дуже часто зустрічаємося з таким явищем як виборчий тренд. Воно в Україні є досить поширене. І дуже часто виникають ситуації, коли певні тенденції накладаються на вибори і, відповідно, у підсумку моделюють певний результат.

Такі тренди ми мали у 2002 році, коли голосували за «Нашу Україну» (Віктор Ющенко, – ред). Тоді фактично накладалась партійна приналежність і нівелювала особисті якості кандидатів. Свого часу ми мали тренд «Свободи», а тепер – «Слуги народу». І саме останній, напевне, є найпотужніший. Такі тренди найбільше накладаються на вибори загальнодержавного рівня, значно менше – на місцеві вибори. Проте на моє переконання, накладання такого виборчого тренду зараз є більшим, ніж будь-коли в історії України. Якби місцеві вибори відбувалися зараз, то ми мали би відображення того, що відбулося під час загальнонаціональних виборів (мова йде про рекордно високі показники «Слуги народу» на дострокових парламентських виборах, – ред). Напевне, саме тому партія «Слуга народу» докладає стільки зусиль, щоб таки провести дострокові місцеві вибори.

Серед кандидатів на мера Львова, гадаю, наразі будуть представники тих політичних сил, які мають позитивні тренди у загальнонаціональному вимірі. У Львові на це ще буде накладатись приналежність до певних бізнес-структур, адже вони теж хочуть бачити своїх представників у владі. Можливо, бізнес і партії будуть намагатися використати ці тренди у власних інтересах.

Ми вже кілька разів чули від чинного міського голови Львова заяви про те, що він не буде більше балотуватись. Та я думаю, ймовірність цього становить десь 50%. Гадаю, що коли він говорив це, то аргументував тим, що хоче працювати на загальнодержавному рівні. Але як то кажуть: «Ніколи не кажи ніколи, у життя свої приколи». Ці побажання поки не збулися, тож думаю, що увага Андрія Івановича буде зосереджуватись знову на місцевому рівні. Але наявність чи відсутність його імені у виборчих списках буде кардинально змінювати і соціологію, і, напевне, сам результат майбутніх виборів.

Але зараз, за рік до планових місцевих виборів, ще зарано говорити про кандидатів чи взагалі про сам підсумок виборів. Ми живемо в постіндустріальному інформаційному суспільстві, де швидкість подій, в тому числі й політичних, виборчих, міняється просто на очах. Тож те, якого ми будемо мати очільника міста, залежатиме й від того, чи зможуть головні претенденти на цей пост увійти в передвиборчу гонку, пристосуватись до ситуації і використати її у своїх інтересах».

Фото: пресклуб Львів