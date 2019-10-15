Медики назвали п’ять причин пити багато води

Медики озвучили п’ять вагомих причин вживати велику кількість води. Остання потрібна для коректного функціонування всіх систем організму, тому її присутність в раціоні обов’язкова. Про це інформує портал про здоров’я Ukrhealth.

Інколи головні болі можуть бути свідченням зневоднення організму, і якщо пити достатню кількість води, проблема вирішиться сама собою. Також багаторічне дослідження вчених зі США знайшло докази того, що якщо щодня випивати не менше літра рідини, ризик розвитку серцево-судинних недуг скорочується приблизно на 40%. Навіть при незначному зневодненні у людини може виявлятися відчуття слабкості, в вода допоможе відновити енергію.

За допомогою цього доступного продукту можна скоротити ризик розвитку раку органів травлення, сечового міхура і молочної залози. Ще один позитивний ефект води полягає в здатності очищати організм від токсинів і шлаків.