ОСТАННІ НОВИНИ

Медики назвали п’ять причин пити багато води

Вероніка Рой

|

Медики озвучили п’ять вагомих причин вживати велику кількість води. Остання потрібна для коректного функціонування всіх систем організму, тому її присутність в раціоні обов’язкова. Про це інформує портал про здоров’я Ukrhealth.

 

Інколи головні болі можуть бути свідченням зневоднення організму, і якщо пити достатню кількість води, проблема вирішиться сама собою. Також багаторічне дослідження вчених зі США знайшло докази того, що якщо щодня випивати не менше літра рідини, ризик розвитку серцево-судинних недуг скорочується приблизно на 40%. Навіть при незначному зневодненні у людини може виявлятися відчуття слабкості, в вода допоможе відновити енергію.

За допомогою цього доступного продукту можна скоротити ризик розвитку раку органів травлення, сечового міхура і молочної залози. Ще один позитивний ефект води полягає в здатності очищати організм від токсинів і шлаків.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...