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50% українських підлітків мають досвід куріння, а 86% вживали алкоголь, – ЮНІСЕФ

Вероніка Рой

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50% українських підлітків мають досвід куріння, 86% вживали алкоголь і 18% пробували наркотики. Про це свідчать дані дослідження дитячого фонду ЮНІСЕФ, оприлюднені в четвер, 10 жовтня, передає Дзеркало тижня.

 

Дяк зазначається, дослідження проводиться в Україні кожні чотири роки, починаючи з 1995 року. Це дозволяє визначити динаміку й основні тенденції в поширенні шкідливих звичок серед підлітків. Результати 2019 показують, що спостерігається стійка тенденція до зменшення куріння серед підлітків. У 2003 році досвід куріння мали 70% опитаних, а в 2019 цей показник склав вже 50%. У той же час збільшився доступ до алкоголю – більше половини опитаних зазначили, що легко можуть отримати пиво, вино або слабоалкогольні напої. Частка підлітків, які вживали наркотики, склала 18%, а серед дівчат зросла в 1,5 рази в порівнянні з 2015 роком (з 12,7% в 2015 р. до 18,1% у 2019 р.).

Крім вживання шкідливих речовин, дослідження також фокусується на залежності від соціальних медіа і проблеми булінгу в школах. Нинішні результати показують, що більше половини опитаних проводять в соціальних мережах до чотирьох годин щодня. Позитивна тенденція спостерігається у боротьбі з булінгом. Порівняно з даними ЮНІСЕФ за 2017 частка підлітків, які не стикалися з випадками булінгу за останні 2-3 місяці, зросла з 38% до 57% в 2019 році.

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