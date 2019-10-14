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Тиждень сонця і тепла. В Україну прийшло «бабине літо»

Соломія Головіна

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В Україні у понеділок опади не очікуються, температура вночі 7-12°, вдень 18-23°. Загалом українців чекає тиждень тепла і сонця: очікується до +25 градусів. Про це повідомляє Укрінформ.

 

«Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі Чорного моря до 15°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві та області опади не прогнозуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 10°, вдень 20-22°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Згідно з прогнозом, 15-16 жовтня опади не очікуються. Вночі та вранці у південній частині, центральних, Донецькій області та в Карпатах місцями туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі Чорного моря до 12°; вдень 18-23°, на заході до 25°.

На Київщині 15-16 жовтня також без опадів. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°.

Синоптики 17- 18 жовтня опади не прогнозують. Температура вночі 5-11°, вдень 17 жовтня 16-22°, 18 жовтня 14-20°.

У столичному регіоні також без опадів. Температура вночі 5-10°, вдень 17 жовтня 16-21°, 18 жовтня 14-19°.

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