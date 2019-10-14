Нардеп від «Слуги народу» пропонує скасувати військовий збір

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти №2252 та №2253, якими з 1 січня 2020 року пропонує скасувати військовий збір. Відповідні тексти документів опубліковані на сайті Ради, пише УП.

У пояснювальній записці до законопроєкту №2252 про внесення змін до Податкового кодексу Дубінський підкреслює, що «військовий збір та податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного, що призводить до подвійного оподаткування одного й того ж об’єкту оподаткування – заробітної плати, винагороди за цивільно-правовими угодами тощо».

«З огляду на зазначене, фонд заробітної плати зазнає надмірного податкового навантаження в порівнянні з рівнем оподаткування вказаних доходів в інших країнах світу, що значно погіршує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та товарів на міжнародних ринках. Це також стає фактором значної долі тіньової економіки країни, зокрема і тіньових зарплат, що видаються “в конвертах”», – йдеться у пояснювальній записці.

Автор законопро\кту заявляє, що зростання мінімальної зарплати на 550 гривень, що передбачено в проекті держбюджету-2020 (4723 грн проти 4173 грн у 2019 році), дозволить наступного року додатково отримати більше ніж 20-25 млрд грн податків, базою оподаткування яких є зарплата.

«Таке зростання податкових надходжень повністю компенсуватиме скорочення надходжень до бюджету за рахунок скасування військового збору (за оперативною інформацією, надходження у 2019 році станом на 10 жовтня становило 16,8 млрд грн)», – зазначає Дубінський.

Законопроєктом №2253 нардеп пропонує внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу. За його словами, завдяки прийняттю та реалізації норм законопроектів зменшиться навантаження на фонд оплати праці платників збору, зменшиться частка зарплат, які видаються «у конвертах», та збільшиться сума надходжень податків на доходи фізосіб.

Нагадаємо, військовий збір в Україні запровадили зі серпня 2014 року, його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.