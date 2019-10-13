Звільнення держсеретаря МОЗ: Гончарук прокоментував заяву Супрун

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував заяву колишньої керівниці Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун щодо «рейдерського захоплення МОЗ». Про це він написав у коментарі до допису Уляни Супрун про звільнення державного секретаря МОЗ Артема Янчука у Facebook.

«Мене відверто дивує позиція щодо «рейдерського захоплення» міністерства міністром. На мою думку, міністр повинна мати можливість сформувати собі команду. І я буду її в цьому підтримувати, хоча не завжди поділяю її вибір», – написав Гончарук.

За його словами, Інна Солодка призначена тимчасово.

«Пані Інна призначена тимчасово. На наступному тижні ми оголосимо чесний конкурс на посаду Держсекретаря МОЗ. Сподіваюсь, ним стане людина, яка зможе подивитись на ситуацію не упереджено і зняти існуючий публічний конфлікт», – йдеться у коментарі прем’єра.

Він запевнив, що особисто буде підтримувати багато ініціатив започаткованих командою Уляни Супрун.

«Особисто я підтримую і буду підтримувати багато ініціатив, започаткованих Вашою командою. Проте це не означає що нова команда повинна утриматись від аналізу їх результатів і внесення коректив з метою підвищення ефективності системи. ПОВЕРНЕННЯ КОРУПЦІЇ В МОЗ НЕ БУДЕ! З приводу поведінки окремих нових людей, які прийшли в МОЗ – я вивчаю ситуацію. Незабаром дам цим подіям відповідну оцінку», – додав Гончарук.

Нагадаємо, вчора ввечері Кабінет міністрів України звільнив з посади держсекретаря МОЗу Артема Яремчука, а на його місце призначив Інну Солодку, яка у міністерство охорони здоров’я прийшла кілька тижнів тому.

Це звільнення на своїй сторінці у Facebook розкритикувала колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун та заявляла, що «руками Олексія Гончарука легітимізували рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров’я України».