ОСТАННІ НОВИНИ

Уляна Супрун: «Держсекретаря МОЗ було звільнено у супертаємному режимі з порушенням законодавства»

Вероніка Рой

|

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун про звільнення Кабінетом міністрів держсекретаря МОЗу Артема Янчука:

«На закритому засіданні уряду Зоряна Скалецька з голосу винесла питання про звільнення державного секретаря МОЗ України Артема Янчука, який з середи перебуває у декретній відпустці, і покладання його обов’язків на Інну Солодку.

Інна Солодка раніше очолювала юридичний департамент Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Тієї самої служби, про яку прем’єр Гончарук заявив раніше: «Так само ми розуміємо, що для успішного завершення проведення цієї (земельної, ред.) реформи нам потрібно навести лад в Державному земельному кадастрі. Те, що зараз там відбувається, — це треш. Ми виходимо з того, що там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери, я особисто з цього виходжу».

Інна Солодка колишня колега Андрія Пивоварова — очільника юридичної служби МОЗУ при Раїсі Богатирьовій. Цей професіонал після МОЗу опинився у Міністерстві аграрної політики на посаді директора департаменту правової роботи. Міністерство аграрної політики — це орган, який координує роботу тієї самої Державної служби України з питань геодезії, де Інна очолювала юридичний напрямок.

По суті уряд звільнив чоловіка, який перебуває у декретній відпустці і доглядає трьох дітей. І зробили це без жодного попередження як боягузи. Перед виходом у декрет він поклав свої обов’язки на генерального директора директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірину Литовченко.

Але комусь дуже треба, щоб обов’язки державного секретаря виконувала людина, яка працює в міністерстві лише декілька тижнів і формально очолює Службу державного секретаря. Тому його було звільнено в суботу ввечері у супертаємному режимі з порушенням законодавства. Не знаю, як у когось тепер повернеться називати цю сумну групу осіб «урядом технократів». Не вірю, що хтось настільки безхребетний може здійснити обіцяні зміни та досягти яких-небудь позитивних результатів для держави Україна.

Олексій Гончару, вашими руками легітимізували рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров’я України. Це те, чим запам’ятає ваш уряд уся пацієнтська спільнота та громадянське суспільство. І перестаньте всюди публічно комунікувати про продовження медичної реформи. Ваші дії абсолютно розходяться з деклараціями.

Офіс Президента України, Володимир Зеленський у вівторок на вашій нараді з міністрами і прем’єром поцікавтесь, чому кадри з «абсолютно прогнилих систем» призначають виконуючими обов’язками державних секретарів у міністерство, від ефективної та прозорої роботи якого залежать життя мільйонів українців».

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...