Уляна Супрун: «Держсекретаря МОЗ було звільнено у супертаємному режимі з порушенням законодавства»

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун про звільнення Кабінетом міністрів держсекретаря МОЗу Артема Янчука:

«На закритому засіданні уряду Зоряна Скалецька з голосу винесла питання про звільнення державного секретаря МОЗ України Артема Янчука, який з середи перебуває у декретній відпустці, і покладання його обов’язків на Інну Солодку.

Інна Солодка раніше очолювала юридичний департамент Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Тієї самої служби, про яку прем’єр Гончарук заявив раніше: «Так само ми розуміємо, що для успішного завершення проведення цієї (земельної, ред.) реформи нам потрібно навести лад в Державному земельному кадастрі. Те, що зараз там відбувається, — це треш. Ми виходимо з того, що там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери, я особисто з цього виходжу».

Інна Солодка колишня колега Андрія Пивоварова — очільника юридичної служби МОЗУ при Раїсі Богатирьовій. Цей професіонал після МОЗу опинився у Міністерстві аграрної політики на посаді директора департаменту правової роботи. Міністерство аграрної політики — це орган, який координує роботу тієї самої Державної служби України з питань геодезії, де Інна очолювала юридичний напрямок.

По суті уряд звільнив чоловіка, який перебуває у декретній відпустці і доглядає трьох дітей. І зробили це без жодного попередження як боягузи. Перед виходом у декрет він поклав свої обов’язки на генерального директора директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірину Литовченко.

Але комусь дуже треба, щоб обов’язки державного секретаря виконувала людина, яка працює в міністерстві лише декілька тижнів і формально очолює Службу державного секретаря. Тому його було звільнено в суботу ввечері у супертаємному режимі з порушенням законодавства. Не знаю, як у когось тепер повернеться називати цю сумну групу осіб «урядом технократів». Не вірю, що хтось настільки безхребетний може здійснити обіцяні зміни та досягти яких-небудь позитивних результатів для держави Україна.

Олексій Гончару, вашими руками легітимізували рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров’я України. Це те, чим запам’ятає ваш уряд уся пацієнтська спільнота та громадянське суспільство. І перестаньте всюди публічно комунікувати про продовження медичної реформи. Ваші дії абсолютно розходяться з деклараціями.

Офіс Президента України, Володимир Зеленський у вівторок на вашій нараді з міністрами і прем’єром поцікавтесь, чому кадри з «абсолютно прогнилих систем» призначають виконуючими обов’язками державних секретарів у міністерство, від ефективної та прозорої роботи якого залежать життя мільйонів українців».