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У Google Maps з'явилися нові функції для незрячих

Вероніка Рой

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У мобільному додатку Google Maps з’явилися нові функції для незрячих та людей з порушеннями зору. Тепер програма може супроводжувати людину під час піших прогулянок, постійно розповідаючи про її місцеперебування. Про це повідомляє Громадське з посиланням на блог компанії.

 

Як зазначили у блозі компанії, голосові повідомлення додатку схожі на оголошення в громадському транспорті.

Під час подорожі Google Maps буде повідомляти людині, чи не збилася вона з правильного шляху, скільки залишилося до наступного повороту і чи є попереду пішохідний перехід. Так люди з порушеннями зору зможуть розслабитися і не думати постійно про маршрут.

Функція доступна для Android і iOS. Наразі озвучка доступна лише англійською та японською мовами, решту розробники планують додати згодом.

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